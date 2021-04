Politik in Erkrath : Politik: Tennissportanlage soll bleiben

Politik in Erkrath

Ascheplatz des Tennisclubs Blau-Weiß Erkrath 1955 an der Freiheitstraße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

ERKRATH Das öffentliche Interesse wiegt nach Ansicht der Ratsmehrheit schwerer als die Privatinteressen eines Eigentümers. Daher soll jetzt ein entsprechender Bebauungsplan aufgestellt werden.

Im Stadtrat besteht weitgehend Einigkeit, die Tennisanlage an der Freiheitstraße auch über 2025 hinaus erhalten zu wollen. Zu diesem Zweck wurde nun der Aufstellungsbeschluss für einen neuen Bebauungsplan gefasst, der die Zweckbindung des Plangebiets als Tennissportanlage festschreiben soll.

Die neue Eigentümerin des Grundstücks hatte den Pachtvertrag mit dem Nutzer „TC Blau-Weiß Erkrath“ mit Wirkung zum Ende 2025 gekündigt und will wohl Wohnbebauung im südlichen Teil errichten lassen. Der Flächennutzungsplan weist das 15.420 Quadratmeter große Areal als „private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Freizeiteinrichtung“ aus, ein Bebauungsplan existiert bisher nicht.

Die Anlage an der Freiheitstraße liegt mitten im Grünen und direkt an der Düssel. Neun Ascheplätze stehen den Sportlern zur Verfügung. Während die Erwachsenen Tennis spielen. kann sich der Nachwuchs unter anderem auf dem Kinderspielplatz austoben.

Daher wäre es aktuell noch zulässig, dass der Grundstückseigentümer die Nutzung ändert, vertragliche Beziehungen und deren Kündigungen sind ohnehin Privatrecht. Doch politisch ist das nicht gewollt. Die Anlage an der Freiheitstraße ist die einzige Tennissportanlage in Alt-Erkrath und hat somit eine wichtige Funktion für den Sport- und Freizeitbereich im gesamten Stadtteil. Die Verwaltung schreibt in ihrer Vorlage: „Durch ein wohnortnahes Angebot von Sportstätten soll den Bedürfnissen der Bevölkerung nach Freizeit und Sport Rechnung getragen werden. Der Standort Freiheitstraße zeichnet sich hier insbesondere durch die innerörtliche Lage und eine gute verkehrliche Anbindung und Erreichbarkeit aus“.