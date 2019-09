Erkrath : „Wir sind ein kleines Stück Europa“

Erkrath Am 26. September ist Europäischer Tag der Sprachen. Timocom zeigt, wie Vielfalt ein Unternehmen bereichert.

Aus den Büros klingen diverse, akzentfreie Fremdsprachen auf die Flure der Firma Timocom. Im „Esszimmer“, wie die Kantine liebevoll genannt wird, wechseln von Tisch zu Tisch nicht nur die Themen, sondern auch die Sprachen. Was zunächst verwirrend erscheint, ist in dem Erkrather Unternehmen eine Selbstverständlichkeit geworden. Mehr noch: Die IT-Firma nutzt ihre Diversität als Vorteil auf dem internationalen Markt.

Am Donnerstag, 26. September, ist „Europäischer Tag der Sprachen“, erstmals initiiert im Jahr 2001 vom Europarat in Straßburg. An diesem Tag gibt es europaweit eine Vielzahl von Veranstaltungen zum Thema Sprache und Sprachförderung. Auch in Erkrath ist dieser Tag wichtig: Die über 500 Mitarbeiter von Timocom stammen aus 31 Nationen und betreuen Kunden aus 44 Ländern in 27 unterschiedlichen Sprachen. Die angebotene Software ist in 24 Sprachen verfügbar.