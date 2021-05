Bildung in Erkrath : Auch Sandheide hat jetzt einen öffentlichen Bücherschrank

Erkrath Das Buch ist eine alte Kulturtechnik. „To Go“ ein modernes Phänomen. „Lesen to Go“ wird möglich durch Bücherschränke, aus denen alte Schmöker mitgenommen werden dürfen. Jetzt gibt es einen neuen Bücherschrank in Erkrath.

Eine alternative Form des Büchertauschs bieten übrigens Dorit Meier und Ulrich Heine in ihrem Vorgarten an der Bruchhauser Straße an, also direkt am Weg zum beliebten Naturschutzzentrum Bruchhausen. Mit ihrem selbstgebauten Bücherkästchen sind die Teil der gemeinnützigen „Little-Free-Library“-Initiative, die ihren Ursprung in den USA hat und den Bücheraustausch in der Nachbarschaft fördern möchte. Dass in die rot angemalte Mini-Bibliothek nur ein Dutzend Bücher passt, wirkt sich keinesfalls negativ aus, im Gegenteil: Die Auswahl ist zwar nicht groß, aber sehr bunt durchmischt, und jeden Tag entscheidet Dorit Meier selbst, was in die Mini-Bibliothek wandert.