Projektchor Hochdahl : Petrus mal episch besungen

Der Hochdahler Projektchor begeisterte mit einem Gesamtkunstwerk.

Selbst eine Doppel-Langspielplatte dürfte nicht ausreichen, würde der Projektchor Hochdahl sein jetzt in der Kirche Heilig Geist uraufgeführtes Epos „Auf den Spuren des Petrus“ auf Vinyl veröffentlichen wollen. Satte zwei Stunden Eigenwerk wurde den treuen Choranhängern in der voll besetzten Kirche geboten. Mit einem derartigem Gesamtkunstwerk hatten wohl die wenigsten gerechnet, sonst hätten viele Sitzfleischkissen mitgebracht.

Clever ist die Idee, die Geschichte des Menschenfischers in das Erlebnis einer zeitgenössischen Reisegruppe zu betten. So konnte der Chor die Weite der Kirche erlaufen und sich vom Taufbecken bis zum Tabernakel in verschiedenem Licht präsentieren. Mindestens ein Hit für die Ewigkeit war herauszuhören, als bereits nach dem ersten Viertel Bassbariton Christian Berkenbusch den Petrus als zweifelnden Sucher in dem melancholischen Lied „In der Finsternis tanzen Schatten“ verkörperte.