Brand in Eicken: Wohnung nach Feuer unbewohnbar

Eicken Bei einem Brand in der Goethestraße wurden sieben Personen leicht verletzt. Die Feuerwehr musste einige Bewohner mit einer Drehleiter aus dem Haus retten.

Bei einem Wohnungsbrand am Samstagmorgen in Eicken sind sieben Anwohner durch Rauch leicht verletzt worden. Die Polizei war um 5.18 Uhr zum Einsatz an der Goethestraße gerufen worden. Dort brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Drei Bewohner standen auf Balkonen und an einem offenen Fenster und machten auf sich aufmerksam. Dichter Rauch war bereits ins Treppenhaus gedrungen.