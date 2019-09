Erkrath : Sie füllen das Forum Sandheide mit Leben

Von links: Ellen Spora (TSV Hochdahl), Hans Georg Moors (Werkstatt Erkrath), Norbert Baumgarten (SKFM), Jürgen Mann (Tafel), Lilli Zhimarin (Integration-Kulturzentrum) und Manfred Wege (SKFM) vor dem Aparam-Gebäude an der Hildener Straße. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Erkrath Die Vorfreude auf das neue soziale Dienstleistungszentrum, das Ende 2021 bezugsfertig sein soll, ist bei SKFM, Tafel, Werkstatt-Verein, TSV Hochdahl und dem IKZ groß.

Noch ist die Hildener Straße 28 ein leerstehendes, in die Jahre gekommenes Bürogebäude mit angeschlossenem Hochregallager. Die Stadt wird es in naher Zukunft mit Förderung vom Land in ein Beratungs- und Begegnungszentrum verwandeln. Die neuen Nutzer müssen sich aber noch bis Ende 2021 gedulden. Sie können es kaum erwarten: Für die einen ist es eine willkommene Erweiterung, für andere der ersehnte Standortwechsel und/oder das glückliche Ende des Bangens um ein auf Dauer gesichertes Quartier. Denn nach Vorgabe des Fördermittelgebers muss die zweckgebundene Nutzung für 20 Jahre gesichert sein. Der Nutzermix ermöglicht zudem vielfältige, auch klimaschonende Synergie-Effekte.

Hauptbetreiber des Forums wird der katholische Sozialdienst SKFM. Er hat mit der Stadt, die Besitzerin des Gebäudes ist, eine Nutzungsüberlassung abgeschlossen. Diese sieht vor, dass der SKFM für seinen Teil der Betriebs- und Instandhaltungskosten aufkommt. Zudem „leisten wir selbst einen nicht unerheblichen finanziellen Beitrag für die Ausstattung des Forums“, sagt Geschäftsführer Norbert Baumgarten. Der SKFM brauche das Forum, da der derzeitige Standort vieler seiner Angebote wie Beratung und Secondhand-Kaufhaus „Rundum“ an der Helena-Rubinstein-Straße im Jahr 2024 zugunsten neuer Wohnbebauung weichen müsse. Zusätzlich will er im neuen Forum eine Küche, eine Cafeteria mit Platz für Kleinkunstveranstaltungen und weitere Multifunktionsräume einrichten. Diese stehen allen Vereinen im Haus offen, können aber auch von Externen, die einem sozialen Zweck dienen, für Veranstaltungen und Versammlungen genutzt werden.

Info Deutlich teurer als zunächst geplant Warum Weil die Sanierung, vor allem der Haustechnik, aufwändiger ist als geplant, musste die Stadt der Politik eine erhebliche Kostensteigerung vorlegen. Wieviel Die Projektkosten zur Bereitstellung der Immobilie einschließlich des Erwerbs und der damit verbundenen Nebenkosten liegen derzeit bei 6,85 Millionen Euro, bei einem Eigenanteil von voraussichtlich 2,25 Millionen Euro. In ihrem (längst bewilligten) Förderantrag an das Land NRW war die Stadt noch von 3,76 Millionen Euro ausgegangen, mit einem eigenen Anteil von 376.100 Euro. Wer Den neuen Beschlussvorschlag, der die Aufteilung des Projekts in zwei Abschnitte zwecks Erschließung neuer Fördermittel vorsieht, lehnt die CDU als einzige Ratsfraktion ab.

Die Tafel, die überzählige Lebensmittel für einen symbolischen Betrag an rund 1000 Bedürftige in Erkrath ausgibt, bekommt im Forum einen für sie passenden Bereich in der Halle, die neu errichtet will. Vorstandsvorsitzender Jürgen Mann freut sich schon darauf: „Dann ist für die nächsten Jahre Ruhe“, sagt er. Viermal habe die Tafel seit ihrer Gründung schon umziehen müssen, zuletzt in diesem Jahr von der Schmiedestraße in die Bahnstraße. Übriggebliebene Lebensmittel sollen für den gesunden Mittagstisch des dann benachbarten „Rundum“ (SKFM) verwendet werden, der bereits jetzt von Erkrather Bürgern genutzt wird.

Der TSV Hochdahl zieht weder ganz noch teilweise ins Forum um, er bekommt dort lediglich einen zusätzlichen Raum, erklärt Ellen Spora. Und der werde dringend benötigt, denn „die Nachfrage nach Angeboten im Bereich Reha und Gesundheitsförderung ist bei uns riesig, aber unsere räumlichen Kapazitäten sind ausgeschöpft. Daher freuen wir uns auf den neuen Raum“, sagt Spora. Stattfinden soll dort „Gymnastik für jedermann“. Auch für Forumsbesucher sollen spezielle Angebote entwickelt werden, etwa „Gymnastik vor oder nach dem Einkaufen“. Komplett ins Forum zieht hingegen der Verein Die Werkstatt Erkrath, der derzeit noch in der Schweitzer-Schule an der Freiheitstraße werkelt. „Dort müssen wir auf längere Sicht sowieso raus“, sagt Hans Georg Moors, der dem Verein der Tüftler und Bastler vorsteht. Da Werkstatt und SKFM bereits viele gemeinschaftliche Projekte verbinden, passt es mit der neuen Nachbarschaft der kürzeren Wege. Weiterhin angeboten werden die regelmäßigen Werkstatt-Reparaturcafés, dann allerdings nicht mehr wie derzeit noch an zwei Standorten, sondern ausschließlich im Forum Sandheide.