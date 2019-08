Stipendiat aus Erkelenz : Mit 17 ein ganzes Jahr in den USA lernen

Erkelenz Der 17-jährige David Müller hat sich auf ein Stipendium in den USA beworben. Jetzt wurde er von Wilfried Oellers (MdB) verabschiedet.

Auslandsstipendien sind sehr begehrt, insbesondere wenn es auf einen völlig anderen Kontinent geht. Der 17-jährige David Müller hat sich für ein solches Stipendium beworben. Im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) von Bundestag und USCongress geht es für ihn am 21. August in die USA. Der Landtagsabgeordnete Wilfried Oellers hat ihn aus einer Vielzahl von Bewerbern der Europaschule Erkelenz ausgesucht. Über die Wahl Davids sagte er: „Er ist ein guter Vertreter um unser Land und unserer Jugend. Ich hoffe er lernt viel vom amerikanischen Land und dessen Leute.“

David ist nun seit einem Jahr nicht mehr auf der Europaschule, sondern auf dem Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Erkelenz. „Als ich das PPP gesehen habe, wollte ich es einfach versuchen und habe mich beworben. Für das Assessmentcenter in Köln habe ich Dinge über die amerikanische Kultur und Allgemeinwissen gelernt. Außerdem habe ich mich bemüht gute Noten zu schreiben“, sagte David.

Stipendiaten Mit dem Parlamentarischen Patenschafts-Programm lädt der CDU-Bundestagsabgeordnete Wilfried Oellers nicht nur hiesige Schüler zu einem Besuch in den USA ein – die Patenschaften funktionieren auch umgekehrt. So kam die amerikanische Stipendiatin Zoey Knox 2017 von der Küste Kaliforniens für ein Jahr zu einer Gastfamilie nach Wegberg-Tetelrath. Mit der Tochter ihrer Gastgeber besuchte sie das Wegberger Maximilian-Kolbe-Gymnasium.

Das lernen hat sich schließlich ausgezahlt. Der 17-Jährige wird ein ganzes Schuljahr in der Watertown-Mayer High School in Minnesota verbringen. Die von seiner Aufenthaltsstadt Mayer nächst größere Stadt ist das etwa eine Stunde entfernte Minneapolis. Mit der dortigen Gastfamilie steht David bereits im engen Kontakt und freut sich besonders auf seine Gastbrüder: „Mit der Gastfamilie Hess in Mayer habe ich jetzt im Voraus schon viel Kontakt aufgenommen. Es sind sehr nette Leute und ganz besonders freue ich mich als Einzelkind ohne Haustier auf meine Gastbrüder und ihren Familienhund.“

Über seine Zeit in den USA hat sich David auch schon einige Pläne vorgenommen. „Ich interessiere mich sehr für Politik und möchte das später auch wahrscheinlich studieren. Ein Reiseziel ist da für mich auf jeden Fall die amerikanische Hauptstadt Washingtion D.C.“, sagte David. Zu seinen sportlichen Plänen gehören vor allem Basketball und das auch in Deutschland immer beliebter werdende American Football zu spielen. „Ich liebe Basketball und will es dort auch unbedingt spielen. Aber leider ist die Schule eher auf Soccer, also „unseren“ Fußball fokussiert“, erzählte der Schüler. Wilfried Oellers und David teilen eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich Basketball. Der Bundestagsabgeordnete sagte zu dazu: „Ich bin seit jeher Basketball-Fan und wollte schon immer mal ein Spiel von Dirk Nowitzki in Amerika sehen. Ich hoffe David nutzt dieses einmalige Gelegenheit um sich ein Spiel der anderen deutschen Basketballer anzusehen.“ Diese Chance wird sich David während seines Aufenthalts bestimmt nicht entgehen lassen. Am Ende verabschiedet sich Wilfried Oellers von dem 17-Jährigen und wünscht ihm alles Gute.