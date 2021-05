Stopp des Datentransfers USA-EU möglich : Facebook erleidet juristische Niederlage gegen irische Datenschutzbehörde

Facebook wird sich in Irland wieder der Datenschutzkommission gegenübersehen, die den Transfer von Daten zwischen der EU und USA unter die Lupe nimmt. Foto: AP/Richard Drew

Dublin Die Datenschutzrichtlinien in den USA und der EU unterscheiden sich in vielen Punkten. Die Untersuchung der irischen Datenschutzkommission zu dem Datentransfer soll nun fortgesetzt werden.

Facebook hat in Irland eine juristische Niederlage erlitten, die einen baldigen Stopp des Datentransfers aus der EU in die USA zur Folge haben könnte. Das Oberste Gericht Irlands wies am Freitag die Forderung des Tech-Giganten ab, eine Untersuchung der irischen Datenschutzkommission (DPC) zu dem Datentransfer zu blockieren.