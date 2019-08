Europaschule Erkelenz eingebunden : Schülerzeichnungen machen Lust aufs Kindertheater

Erkelenz Mit vier Theaterstücken spricht die Kultur GmbH Erkelenz in der neuen Saison wieder Kinder ab 4 Jahren an.

Seit einigen Jahren bietet Erkelenz neben dem Theaterprogramm für Erwachsene ein eigenes Kinderprogramm an. Auch in der Saison 2019/20 stehen wieder vier Stücke an, die beim Zuschauernachwuchs ab vier Jahre wieder Fantasie- und Realitätssinn gleichermaßen ansprechen. Vorgestellt wird das Kinderprogramm im praktischen Wendeheft für die neue Theatersaison, das im Rathaus ausliegt. Einen schönen Akzent setzen auch in diesem Jahr wieder die Bilder von Schülern und Schülerinnen der Europaschule Erkelenz (Realschule), die sich im „Forderkurs Kunst“, geleitet von Julia von Helden, mit den Inhalten der Stücke auseinandergesetzt und ihre Gestaltungsideen umgesetzt haben.

Sina Lücke aus der Klasse 10d hat das lustige Bild zur ersten Aufführung am Montag, 7. Oktober, in der Leonhardskapelle gemalt: „Der Miesepups“ nach dem Kinderbuch von Kirsten Fuchs macht Mut, auf andere zuzugehen. Die Zeichnung zum Stück „Vatermutterkind“ hat Sophie Kandzior (10e) beigesteuert. Das Stück beschäftigt sich kindgerecht mit dem Wandel der Familienstrukturen und wird am Montag, 18. November, in der Leonhardskappelle zu sehen sein. „Nur ein Tag“ heißt das Kinderstück von Martin Baltscheit (ab 6 Jahre) über die Freundschaft einer Eintagsfliege zu Wildschwein und Fuchs. „Ein liebenswertes Stück über das besondere Geschenk von Freundschaft und den Sinn des Lebens“ heißt es im Programmheft, wo Dennis Wischnevsky (9e) das Thema mit feinem Strich illustriert hat. Das Stück ist am Montag, 3. Februar, in der Leonhardskapelle zu sehen.