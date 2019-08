Unfall in Erkelenz : Bei Zusammenprall zwei Personen schwer verletzt

Die Verletzten mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Foto: dpa/Nicolas Armer

Erkelenz Von einem Zusammenstoß mit zwei schwerverletzten Personen berichtet die Polizei. Eine 67-jährige Frau aus Heinsberg befuhr am Freitag gegen 17 Uhr mit dem Pkw die Alfred-Wirth-Straße (Landstraße 354), aus Richtung Wockerather Weg kommend in Richtung Anschlussstelle der Autobahn 46 und wollte nach links auf die Autobahn in Richtung Heinsberg auffahren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 62-jährigen Erkelenzers, der die L354 in entgegengesetzter Fahrtrichtung befuhr. Die 67-Jährige sowie eine 55-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des Mannes aus Erkelenz wurden nach Polizeiangaben schwer verletzt und nach Erstversorgung an der Unfallstelle mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Bereich der Unfallstelle gesperrt werden.

(gala)