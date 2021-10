Dorfgemeinschaft Golkrath-Hoven : Mit dem Fahrrad die Mühlentour absolviert

Die Tour führte die Fahrradfahrer auch an der Molzmühle in Rickelrath vorbei. Foto: Michael Heckers

Golkrath Tolles Wetter, tolle Strecke und tolle Truppe: „Es war ein schöner Tag für die Dorfgemeinschaft Golkrath-Hoven“, bilanzierte der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Golkrath-Hoven, Klaus Füßer.

In Golkrath am „Backes“ wieder angekommen, hatten Lutz Eckhard und Dirk Poquet bereits 100 Brote gebacken. Rund 80 Brote waren bestellt und konnten abends abgeholt werden. Die restlichen 20 Brote wurden von den Ehefrauen der Vorstandsmitglieder geschmiert und mit Schinken, Leber und Blutwurst sowie mit Käse bestückt. Diese Brote wurden nach der Tour gegessen. Am Abend gesellten sich dann noch einige Golkrather dazu, die alters- oder gesundheitsbedingt nicht mehr mitfahren konnten.