Wegberger Hilfe in Afrika : Förderverein informiert über sein Projekt in Burundi

Abbé George, Namensgeber des Fördervereins, hat viele Jahre lang in Wegberg seelsorgerisch gewirkt und ist am 24. Oktober 2019 gestorben. Foto: Hedwig Klein

Wegberg Nach der Corona-Zwangspause nimmt der Förderverein Abbé George seine Arbeit wieder auf. Die Erweiterungsarbeiten an der Kinder- und Krankenstation in Magara im afrikanischen Burundi gehen zügig voran.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bedingt durch die vielen Corona- Einschränkungen während der vergangenen anderthalb Jahre hat der Wegberger Förderverein Abbé George nur wenig Öffentlichkeitsarbeit machen und nur in geringem Umfang Spenden zusammentragen können. Die Erweiterungsarbeiten an der Kinder- und Krankenstation in Magara im afrikanischen Burundi gehen dennoch zügig voran, berichtet Hedwig Klein vom Förderverein, der das Projekt schon seit vielen Jahren unterstützt.

In Kürze werde das gesundheitliche Angebot für die Menschen in und um Magara herum deutlich besser sein. „Sie werden über ein richtiges Krankenhaus verfügen, mit weiteren Fachräumen, in denen auch Operationen möglich sind“, berichtet Hedwig Klein. Die Pfarrei St. Martin Wegberg hat dem Förderverein die Möglichkeit gegeben, während eines Gottesdienstes nach dem Weltmissionssonntag das Missionsprojekt Krankenhaus Magara Kirchenbesuchern vorzustellen und zu erläutern, welche Schritte noch umgesetzt werden müssen.

Der Gottesdienst beginnt am Sonntag, 31. Oktober, um 9.30 Uhr in der Kirche St. Vincentius Beeck. Die Kollekte während des Gottesdienstes ist für das Krankenhausprojekt in Magara vorgesehen. „Während des Gottesdienstes denken wir im Gebet besonders an Pater Franz und Abbé George“, teilt Hedwig Klein vom Förderverein mit. Abbé George ist am 24. Oktober 2019 gestorben.

(RP)