Unfall in Hilden : Radfahrer prallt vor Laster und verletzt sich schwer

Hilden/Erkrath Ein 76-jähriger Mann aus Erkrath ist am Sonntag bei einem Unfall auf der Horster Allee in Hilden schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Rennradfahrer in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs. Wenige hundert Meter vor dem Einmündungsbereich stieß der Fahrradfahrer, aus bisher ungeklärter Ursache, mit dem Heck eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß und gut sichtbar abgestellten Lastkraftwagens zusammen. Der sportliche Senior wurde zu Boden geschleudert und durch die Wucht des Aufpralls so schwer verletzt, dass er nach einer medizinischen Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet und hofft auf Hinweise unter Telefon 02103 898-6410.