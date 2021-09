Umweltschutz in Erkelenz : Initiative „Heimat blüht auf“ gründet eigenen Verein

Kinder bestücken das Insektenhotel in Hetzerath, im Hintergrund wird das Feld umgepflügt um dort später einzusäen. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Erkelenz Die Initiative hatte in den vergangenen Monaten 40.000 Quadratmeter Ackerfläche in Blühwiese verwandelt und versucht so, die Artenvielfalt zu erhalten. Auch in Zukunft haben die Gründer viel vor.

Es war eine der Erkelenzer Erfolgsgeschichten in den vergangenen Monaten: Mit viel Rückenwind hatte die Initiative „Heimat blüht auf“ es im Frühjahr geschafft, knapp 40.000 Quadratmeter landwirtschaftliche Fläche in Blühfläche für Wildblumen und damit Lebensraum für Insekten umzuwandeln. Dieser Erfolg soll aber kein Einzelfall bleiben. Um ihr Bemühen auf feste Beine zu stellen, haben die Initiatoren in einer Hetzerather Scheune nun nach eingehender Planung einen gemeinnützigen Verein gegründet.

Nicole Krojer, einer der Gründerinnen, blickte bei der Gründung auf die vergangenen Monate zurück: „Wir haben uns mitten in der Corona-Pandemie als Bürgerinitiative am Bildschirm zusammengefunden. Und seitdem haben wir einiges geschafft. Die Leute, die jetzt hier sind, haben in diesem Jahr ganz viel geleistet.“ Erst in mehreren Erkelenzer Dörfern, dann auch in Hückelhoven, Wassenberg und Linnich akquirierte „Heimat blüht auf“ in wenigen Monaten mehr als 300 Blühpaten. Diese spenden einen Betrag, zum Beispiel 100 Euro für 200 Quadratmeter, auf dem dann auf einem Feld eines teilnehmenden Landwirts ein Jahr lang eine Fläche zur Wildblumenfläche umgewandelt wird. Mit so vielen Spendern hatte die Initiative nie im Leben gerechnet. Genauso wenig mit so viel Hilfsbereitschaft, als vor wenigen Monaten statt Blumen vor allem das Unkraut wucherte. „Es war plötzlich voll, das war ein riesiges Problem. Wir hatten schon Angst, dass am Ende niemand unsere Blumen sieht, sondern nur das Unkraut“, sagt Krojer. Schnell fanden sich jedoch knapp 80 Freiwillige, die auf ihren Knien in den Feldern Unkraut zupften.

Der Naturschutz und insbesondere der schwindende Insektenbestand liegt der Initiative am Herzen. „Die Artenvielfalt hat sich um 75 Prozent reduziert. Das merkt man zum Beispiel daran, dass heute nicht mehr so viele Insekten an unseren Autos kleben. Aber ohne Insekten fällt unser Ökosystem irgendwann wie ein Kartenhaus in sich zusammen“, sagt Mitgründerin Sonja Schmalen.

Das Anlegen der Blühstreifen war aber nicht das einzige Projekt: Stolz sind die Initiatoren vor allem auf ihr Kinderblühfeld in Hetzerath. Dort haben schon in diesem Sommer Kinder gespielt, Beete und Sonnenblumen gepflanzt, ein Insektenhotel gebaut, Theaterstücke aufgeführt und ganz nebenbei jede Menge über die Natur gelernt.

In Dörfern wie Lövenich, Doverheide oder Gerderath seien zudem öffentliche Plätze und Flächen naturfreundlich umgestaltet, in einem Fall sogar ein Steingarten in einen blühenden Vorgarten verwandelt worden.

