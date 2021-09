Kirchenkunst in Erkelenz : Neue Paramente für Schwanenberger Gemeinde

Künstler Karl-Heinz Laufs (l.) und Pfarrer Robin Banerjee präsentieren die vier neuen Paramente in der evangelischen Kirche Schwanenberg. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Der Erkelenzer Künstler Karl-Heinz Laufs hat für die Schwanenberger Kirche vier Textilien angefertigt. Sie stehen für die verschiedenen Zeitpunkte im Kirchenjahr und sollen Tradition mit Moderne verbinden.

Wer in den vergangenen Tagen in die evangelische Kirche Schwanenberg gekommen ist, der wird eines der vier neuen Kunstwerke bereits bemerkt haben. Der Künstler Karl-Heinz Laufs hat vier Paramente angefertigt, die künftig, je nach Datum im Kirchenjahr, im Gotteshaus zu sehen sein und an der Kanzel aufgehangen werden. Paramente sind im Kirchenraum verwendete und oftmals aufwendig gestaltete Textilien.

„Unsere alten Paramente waren doch deutlich in die Jahre gekommen und auch von der stofflichen Beschaffenheit nicht einheitlich. Deswegen haben wir vor drei Jahren die Entscheidung getroffen, neue in Auftrag zu geben“, erklärt Pfarrer Robin Banerjee. Künstler Karl-Heinz Laufs freute sich über die „völlig neue Aufgabe“, denn: „Ich habe vorher noch nie mit Stoff gearbeitet. Das war eine Herausforderung.“ Nach langem Überlegen habe sich Laufs dazu entschieden, die Paramente im Gegensatz zu ihren Vorgängern gegenstandslos zu erschaffen. „Ganz im Gegensatz zu den alten Kanzeltüchern sind keine christlichen Symbole, wie zum Beispiel Kreuze oder Kornähren, zu erkennen“, erklärt er.

Was nicht heißt, dass die neuen Tücher in den liturgischen Farben grün, rot, violett und weiß nicht trotzdem ausdrucksstark sind und strahlen. Das grüne wird unter anderem zum Erntedank verwendet, es kann als Ansicht der Welt von oben interpretiert werden, mit Wasser, Feldern und Wälder, die auf Gottes Schöpfung verweisen, und drei Fenster, durch die Gott Kontakt sucht. Das rote Parament, etwa an Pfingsten, zur Konfirmation oder Reformation, strotzt vor Kraft, symbolisiert einen Aufstieg, etwa auf einen Berg Richtung Sonnenlicht. Das violette Tuch, für den Advent oder die Passionszeit, geht durch die dunkler werdenden Farben in die Tiefe, den Abgrund – symbolisiert durch das goldene Dreieck aber auch die Anwesenheit Gottes. Das weiße Parament wird an Weihnachten und Ostern verwendet, bringt Licht in die Dunkelheit, legt eine weiße Fläche über ein dunkles Kreuz, etwa als Symbol für das Grabtuch Jesu oder ein heilendes Pflaster.

Karl-Heinz Laufs bezeichnet seine vier Werke selber als „Flickenteppiche“, in denen er viele verschiedene Stoffe und Farbtöne hat einfließen lassen. Lassen ist dabei das richtige Wort, schließlich hat Laufs die Paramente zwar entworfen, aber nicht selber angefertigt: „Ich kann nicht nähen, also brauchte ich jemanden, der meine Skizzen und Ideen umsetzen konnte.“ Nach langer Suche wurde er schließlich bei der Kaiserswerther Diakonie fündig: „Die haben noch eine kleine Paramentenwerkstatt. In über einem Jahr Zusammenarbeit bin ich dort mehr als 20 Mal hingefahren, bis wir das Ergebnis hatten.“