Wegberger Literaturtage : Kurzgeschichten von den Siebenschreiber-Autoren

Wegberg Das waren wieder die typischen Siebenschreiber: Zum selben Thema „Hautnah“ sieben Kurzgeschichten, wie sie unterschiedlicher nicht hätten sein können.

Renate Müller, Peter C. Schmidt, Anneliese Baatz, Annemarie Lennartz, Inga Lücke, Cora Imbusch und Günter Arnolds schafften es im Forum Wegberg, Bilder in den Köpfen der Zuhörer zu erzeugen und das Publikum in einem Wechselbad der Gefühle durch den Abend mitzunehmen – mal auf der Haut, mal unter der Haut, mal mit Gänsehaut.