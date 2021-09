Erkelenz : Heimatverein holt Jubiläumsfeier am 3. Oktober nach

Erkelenz Am 3. Oktober 1920 wurde der Vorgängerverein des Heimatvereins der Erkelenzer Lande gegründet – der Erkelenzer Geschichts- und Altertumsverein. Das hätte am Tag der Deutschen Einheit im vergangenen Jahr nicht nur mit einem Festakt, sondern auch drumherum mit vielen kleinen und größeren Aktionen gefeiert werden sollen – Corona kam dazwischen.

Nun, wo sich die Pandemie-Lage deutlich beruhigt hat, soll die Feier allerdings nachgeholt werden: Am Sonntag, 3. Oktober 2021, ab 10.30 Uhr in der Erkelenzer Stadthalle. Neben Musik- und Tanzdarbietungen wird ein Festvortrag im Mittelpunkt stehen: Hiram Kümper ist Historiker und Professor für Geschichte des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit an der Universität Mannheim und wird in Erkelenz sprechen. Außerdem wird der neue Band 32 der Schriftenreihe des Heimatvereins vorgestellt.