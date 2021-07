Cornelius-Burgh-Gymnasium in Erkelenz : CBG-Abitur mit tollem Durchschnitt: 2,1

Das Cornelius-Burgh-Gymnasium in Erkelenz. Foto: Anke Backhaus

Erkelenz Am Cornelius-Burgh-Gymnasium Erkelenz haben in diesem abgelaufenen Schuljahr insgesamt 78 Schülerinnen und Schüler, die in die Zentralen Abiturprüfungen eingetreten sind, das Abitur erfolgreich bestanden

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das erklärt Schulleiter Peter Boidol. Ein Schüler hat eine 1,0 als Durchschnittsnote erzielt, weitere neun Schülerinnen und Schüler einen Schnitt im Bereich der Note sehr gut. Der Durchschnitt des ganzen Abiturjahrgangs liegt bei 2,1.

Das sind die Abiturienten: Victoria Ackermann, Mert Aktas, Emily Allan, Kevin Andrew, Lena Beck, Lisa Bertrams, Leon Bewersdoff, Lotte Böllertz, Aaron Clemens, Julian Cleven, Alicia D’Angelo, Niklas Debus, Luca Di Diomede, Michael Dukwen, Meo Elpers, Finn Esser, Anna Fegers, Mia Forg, Jana Gisbertz, Hannah Göbels, Meike Hein, Vincent Heinen, Leonie Hensen, Carola Hofer, Julia Holten, Finn Jacobs, Johannes Jeske, Amie Jürgens, Anna Kämpfer, Lilo Kappertz, Sophie Karaskiwiecz, Mick Klein, Lena Klöckner, Felix Koch, Florian Koltermann, Florian Köntopp-Frohnhofen, Maike Krautschik, Chiara Krebs, Julia Krings, Noah Kryschik, Janet Küppers, Alena Lennartz, Jana Marie Liesen, Felix Louven, Lucy Marschall, Cedric Marten, Celina Nenninger, Marc Alexander Neumann, Yannick Otten, Mateja Petrovic, Amelie Pientka, Isabella Pstrong, Jo Reinhardt, Clara Ringendahl, Loredana Romancenco, Koray Santur, Ben Schaffrath, Luca Schiffer, Luca Schnitzler, Brendan Stephens, Bennet Stevens, Charlotte Stevens, Jilian Storms, Chris Szepan, Viktoria Thyssen, David Tieves, Fatma Ugur, Tobias van Hünsel, Sophia Vieten, Anja Vishnevskaya, Sophie von Krüchten, Klara Weckert, Kimberly Westermann, Jonas-Christian Weuthen, Ines Wilczek, Jan Wilms, Valerie Wilms, Mia Winzen.

(RP)