Feuerwehr Erkelenz im Borussiapark : Besonderer „Einsatz“ für den Löschzug 1

Früher Wehrleiter in Erkelenz, heute Stadionguide bei Borussia: Wolfgang Linkens (r.) führte die Führungskräfte des Löschzuges 1 durch den Borussiapark. Foto: Feuerwehr Erkelenz

Erkelenz Noch vor Corona geplant, konnten die Führungskräfte des Löschzuges 1 der Erkelenzer Feuerwehr ihre Tour durch den Borussia-Park in Mönchengladbach endlich realisieren. Ihren Stadionguide kannten sie bereits sehr genau.

Sie sind ja nicht nur Feuerwehrleute, sie sind auch interessiert an Fußball. Und vielfach schlägt ihr Herz in den Farben Grün, Schwarz und Weiß. Noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie hatten die Führungskräfte des Löschzuges 1 der Feuerwehr der Stadt Erkelenz ihre fachkundige Tour durch den Borussiapark geplant.

Was dann immer wieder aufgeschoben werden musste, haben sie jetzt endlich realisiert. An ihrer Seite übrigens ein ihnen vertrautes Gesicht: Wolfgang Linkens, der früher mal als Leiter der Erkelenzer Feuerwehr ihr Chef war, hatte als heutiger Stadionguide extra eine Führung für seine ehemaligen Kameraden organisiert.

Und so begrüßte auch hell leuchtend ein großer Bildschirm zu Beginn die Erkelenzer Wehrleute, die mit zwei Mannschaftstransportfahrzeugen nach Mönchengladbach gekommen waren. Klar: So ganz unbekannt ist das Stadion für die Wehrleute natürlich nicht, aber eine Führung mit Wolfgang Linkens ist dann doch noch etwas anderes, als nur zu einem Borussia-Spiel anzureisen. An vielen Ecken im Stadion fällt ihm nämlich immer wieder eine Anekdote über die Borussia ein, die es zu erzählen gilt und die auch mal für Lacher sorgt.