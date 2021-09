Kaulhausen : Beste Stimmung beim Wallweinfest

Das Orga-Team des Wallweinfestes in Kaulhausen. Foto: Michael Königs

Kaulhausen Kaulhausener feiern und diskutieren über den Tagebau Garzweiler. Wie gewohnt fand das Wallweinfest auf dem Hof der Familie Königs statt.

Die Kaulhausener und ihr ungeliebter Erdwall: Einst wurde der meterhohe Immissionsschutz als Hindernis vor dem vermeintlich nahenden Tagebau gebaut. Mittlerweile ist klar, dass Garzweiler II nicht in die Nähe des Erkelenzer Dorfs kommen wird und damit auch der Wall überflüssig ist.

Nicht fehlen darf beim Wallweinfest die Rede von Hausherr Michael Königs, der Kritik unter anderem an der Landesregierung äußert: „Die Braunkohle ist ein überholter Energieträger. Wir in Erkelenz brauchen dieses Loch nicht“, sagte er zum Tagebau. Die Stadt kritisierte er für die langsame Umsetzung des Entwicklungsplans für Venrath und Kaulhausen: „Wir haben jetzt eine Bürgerwiese und einen Fahrradrundweg, was ja schon mal nicht schlecht ist. Aber die teuren Projekte sind alle noch nicht angegangen worden.“