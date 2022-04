Heimatverein der Erkelenzer Lande : Reise führt nach Santiago de Compostela

Erkelenz Anmeldungen für die Reise nach Spanien vom 19. bis zum 27. Oktober sind ab sofort möglich. Etappen-Orte des Pilgerwegs werden ebenso angesteuert wie die Kathedralen in Logrono und Leon sowie besondere Sehenswürdigkeiten.

Vom 19. bis zum 27. Oktober führt eine Reise ins nordspanische Santiago de Compostela, einer der bekanntesten Wallfahrtsorte der katholischen Kirche in Europa . Als Veranstalter nimmt der Heimatverein der Erkelenzer Lande (HEL) dazu ab sofort Anmeldungen an.

„Kunst, Kultur und Landschaften“ stehen, so der HEL, im Mittelpunkt der äußerst abwechslungsreichen Tour, auf die Teilnehmer von Erkelenz aus mit dem Bus nach Frankfurt gehen. Von dort aus wird per Flugzeug das baskische Bilbao angesteuert, um anschließend nach Burgos zu gelangen, dem ersten Etappenort des berühmten „Camino Francés“. Von dort aus werden „heilige“ Etappen-Orte des Pilgerwegs angefahren wie Logrono und Leon mit Kathedralen und besonderen Sehenswürdigkeiten. Die Touren führen teils durch kleine galizische Dörfer, natürlich auch nach Santiago, wo sowohl noch das „Heilige Jahr“ und die Wiedereröffnung der renovierten Kathedrale begangen werden. Das eigentliche Ende des Jakobswegs, das „Kap Finisterre“ wird am letzten Tag angesteuert. Die Heimreise treten die Teilnehmer vom Flughafen Santiago nach Frankfurt an, von wo der Bus sie nach Erkelenz bringt. Günther Merkens und Theo Görtz vom Heimatverein begleiten die Reise.