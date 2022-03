Marienviertel in Erkelenz : Trödeltag mit buntem Warenangebot

Als Bargeldalternative akzeptieren viele Trödelstände im Marienviertel auch eine Zahlung mit dem Erkelenzer Stadtgutschein. Foto: Christos Pasvantis

Erkelenz Die Nachbarschaftsinitiative „Mariennachbarn“ lädt zum ersten Trödeltag am kommenden Samstag. Es gibt ein buntes Warenangebot. Würstchen werden für den guten Zweck verkauft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mehr als 60 Haushalte und der Kindergarten am Buscherkamp sind mit dabei, wenn am kommenden Samstag, 2. April, von 11 bis 16 Uhr der erste Trödeltag im Marienviertel stattfindet. In Garagen und Einfahrten gibt es ein buntes Warenangebot, nette Kontakte und allerhand Leckereien. Die Palette der feilgebotenen Schätze ist umfangreich: Kindersachen, Selbstgemachtes und echte Raritäten sind dabei. Wer nicht im Marienviertel wohnt, aber auch gerne etwas verkaufen möchte, kann telefonisch unter 02431 4303 noch einen der letzten freien Tische im Kindergarten buchen.

Für die Kleinen gibt es eine Stempel-Ralley – wer mindestens fünf Stempel sammelt, hat die Chance auf einen tollen Gewinn. Im Marienviertel gibt es außerdem drei Spielplätze für entspannte Trödel-Pausen. Und auch Kinderschminken gehört zum Angebot der teilnehmenden Nachbarschaft. Slush-Eis, Kuchen, Cupcakes und Co. sorgen für die nötige Energie.

Trödeln macht hungrig: Um das Interesse am Trödeltag auch zur Unterstützung von Hilfsaktionen in der Ukraine zu nutzen, werden in der Gubener Straße Würstchen für den guten Zweck verkauft. Die Einnahmen gehen dabei an die Hilfsorganisationen Bündnis Entwicklung hilft und Aktion Deutschland hilft. Die Würstchen werden von der Metzgerei Thönnissen gesponsert.

Als Bargeldalternative akzeptieren viele Trödelstände auch eine Zahlung mit dem Erkelenzer Stadtgutschein. Neben einer schnellen, kontaktlosen Abrechnung bietet der Stadtgutschein noch einen besonderen Heimvorteil: Falls nach dem Garagentrödel ein Restguthaben vorhanden sein sollte, gibt es schon mehr als 30 lokale Unternehmen und viele weitere Erkelenzer Veranstaltungen, bei denen der Gutschein als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Die Karten können im Online-Shop auf www.stadtgutschein-erkelenz.de, während der Veranstaltung am Marienweg 25 oder schon vorher in den Ausgabestellen in der Innenstadt gekauft werden.