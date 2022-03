Spiesshof in Erkelenz Hetzerath : Das Leid der Juden bleibt unvergessen

Das Bündnis gegen Rechts gedachte am Spiesshof, einem ehemaligen Judenghetto, der Opfer des Nationalsozialismus. Foto: Stadt Erkelenz

Erkelenz Das Bündnis gegen Rechts erinnert an die Deportation und Ermordung jüdischer Bürger in Erkelenz durch das NS-Regime – 80 Jahre nach der Wannseekonferenz. Auftakt des Aktionstages bildet eine Gedenkveranstaltung am Spiesshof. Das alte Gebäude hat eine unheilvolle Geschichte.

Von Daniela Giess

Sie wurden untergebracht unter menschenunwürdigen Bedingungen, durften keinen Kontakt zur einheimischen Bevölkerung pflegen, litten ohne Nahrung und Geld oft an Hunger: 80 Jahre danach erinnerte das Bündnis gegen Rechts an die deportierten jüdischen Bewohner des Spiesshofes, die in den Vernichtungslagern Sobibor und Treblinka grausam ermordet wurden. „Jüdisches Leben – heute noch machbar?“ lautete das beziehungsreiche Motto des sechsten Aktionstages, dessen Auftakt eine Gedenkveranstaltung an dem alten Gebäude mit der unheilvollen Geschichte bildete.

Hubert Rütten engagiert sich ehrenamtlich im Projekt „Route gegen das Vergessen“ beim Heimatverein der Erkelenzer Lande, ist als Mitarbeiter der Landsynagoge Rödingen ein ausgewiesener Kenner des jüdischen Lebens, auch im Erkelenzer Land. Er erläuterte, dass viele geflohen seien, nachdem 1938 die Synagogen gebrannt hätten. Viele hätten die Flucht nicht geschafft, weil finanzielle Mittel, Visa, zwingend notwendige Bürgen für den Auslandsaufenthalt und Kontakte gefehlt hätten. „Sie saßen in der Falle“, sagte Rütten. 1941 habe die Gestapo die Aufforderung verbreitet, die Juden in einem Gebäude zusammenzufassen. Der leer stehende Bauernhof in Hetzerath habe die gleichen Besitzer wie Haus Spiess in Erkelenz gehabt. Hier hätte sich die jüdische Bevölkerung aus dem gesamten Landkreis Erkelenz einfinden müssen. „Auch Kinder und Jugendliche waren dabei“, so Rütten.

Info Autorenlesung auf Haus Hohenbusch Musik Für den passenden musikalischen Rahmen der Gedenkveranstaltung sorgte Horst Couson mit Klezmer-Melodien auf der Klarinette. Programm Beim sechsten Aktionstag des Bündnisses gegen Rechts auf dem Gelände von Haus Hohenbusch las die jüdische Autorin und Bloggerin Juna Grossmann aus Berlin aus ihrem Buch „Schonzeit vorbei“ vor. Wolfgang Klein informierte über die Projektarbeit „Schule ohne Rassismus“.

Es sei wichtig, die Erinnerungen an die Gräueltaten wachzuhalten, die unter der Gewaltherrschaft des Nationalsozialismus geschehen seien, betonte Rita Hündgen als Vorsitzende des Erkelenzer Heimatvereins. Man wolle jedoch nicht nur der jüdischen Mitbürger gedenken, „die von hier aus den Gang in den Tod antraten, sondern aller Opfer der NS-Vernichtungspolitik“, die aus religiösen, politischen oder ethnischen Gründen verfolgt worden seien. Hündgen wörtlich: „Besonders bekümmert mich, dass auch heute noch Personen ihr Unwesen treiben, die all dies verleugnen, ja verteidigen. Dies macht einen denkenden Menschen rat- und hilflos.“ In diesem Zusammenhang wolle man auch der Opfer gedenken, die in den vergangenen Jahren von Rechtsradikalen getötet worden seien. Bereits kleinsten Auswüchsen von Fremdenfeindlichkeit und Rassismus müsse entschlossen entgegengetreten werden. Diese Erinnerung wach zu halten, sei man den Opfern schuldig.

Gemeinsam mit der stellvertretenden Bürgermeisterin Christel Honold-Ziegahn legte Rita Hündgen ein Blumengesteck an der Stele vor dem Spiesshof ab. Honold-Ziegahn verlas die Rede des an Corona erkrankten Erkelenzer Bürgermeisters Stephan Muckel, der dazu aufforderte, nicht schweigend zuzusehen. Aus diesem Grund sei die Gedenkveranstaltung „absolut richtig und wichtig“. Den jüdischen Mitbürgern sei unsagbares Leid angetan worden. „Wir vergessen sie nicht, wir schweigen nicht“, so der Erkelenzer Verwaltungschef.