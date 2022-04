25.000 Euro : Erkelenzer „12 Zylinder“ spenden für kranke Kinder

Erkelenz Der Verein hat sein Netzwerk mal wieder für eine große Spende zu Gunsten krebskranker Kinder genutzt. Mit den 25.000 Euro soll die Sporttherapie an der Uniklinik Essen finanziert werden.

Der Förderkreis 12 Zylinder aus Erkelenz hat in der Vergangenheit schon häufig sein Netzwerk genutzt, um Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Nun hat der Verein 25.000 Euro für die Kinderonkologie am Uniklinikum Essen gesammelt. Vor Ort hat der Vorsitzende Thiemo Schmitz die Spende übergeben. „Bereits seit sechs Jahren fördern wir mit Spendengeldern, auch aus der Benefiz-Gala, die Sporttherapie“, betonte er. Es sei ein gutes Gefühl, die Sporttherapie zu unterstützen. In dem Zusammenhang wies er darauf hin, dass im Oktober diesen Jahres erstmals seit Beginn der Pandemie wieder eine Benefiz-Gala stattfinden wird. Miriam Götte, Leiterin der Sporttherapie, freute sich: „Ohne die jährlichen großzügigen Spenden und Unterstützungen verbunden mit großen persönlichen Einsätzen und dem Engagement des Förderkreis 12 Zylinder wäre das Projekt hier am Uniklinikum nicht möglich“, sagte sie.