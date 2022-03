Erkelenz : Hilfe für Frauenberatung und Frauenhaus

Erkelenz Auch in Erkelenz gibt es viele Frauen, die Gewalt erleben. Für sie ist unter anderem die Frauenberatung des SKFM da. Das wurde nun von einem Gerderather Onlinehändler unterstützt.

Frauenberatung und Frauenwohngemeinschaften im Kreis Heinsberg – Das Erkelenzer Familienunternehmen kosmetikfuchs.de, ein auf Hautpflege spezialisierter Onlineshop, nahm sich den Weltfrauentag in diesem Jahr besonders zu Herzen: 1000 Euro spendete das Unternehmen an den Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer (SKFM) aus dem Kreis Heinsberg. „Uns ist natürlich bewusst, dass das Thema Hautpflege am Weltfrauentag nicht im Vordergrund steht und es viele Frauen gibt, deren Leben anders verläuft, als sie es geplant haben. Umso wichtiger ist es, diesen Frauen Halt zu geben und sie zu unterstützen“, sagt Andrea Schnitzler , Inhaberin des Shops. Mit genauso viel Freude nahm Karoline Steffens , Geschäftsführerin des SKFM, den Spendenbetrag entgegen: „Das Geld kommt direkt den Frauen, Müttern und Kindern in Frauenhaus, Frauenberatung und unseren Frauenwohngemeinschaften zugute. Mit der Spende können wir einige wichtige Projekte umsetzen, wie die Beschaffung von neuen Möbeln, Kleidung und Spielzeug für die Kinder.“

Seit knapp anderthalb Jahren gibt es die Frauenberatung in Erkelenz. Und nach dieser Zeit kann Leiterin Simone Dietz sagen: „Wir leben hier ja in einer ruhigen, ländlichen Gegend. Doch auch hier passiert es. Auch hier erleben Frauen Gewalt. Der Bedarf an einer Frauenberatungsstelle ist definitiv da. Wir versuchen den Frauen Halt zu geben und bieten Hilfe dort an, wo sie gebraucht wird – insbesondere in Lebenskrisen und Notsituationen, wie Trennung und Scheidung.“ Notwendig ist daher auch die Existenz des Frauenhauses und der Frauen-Wohngemeinschaften, in denen Frauen und ihre Kinder einen geschützten Raum haben und wieder zurück in ein selbstbestimmtes Leben finden können.