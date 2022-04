Punkte für das Heimatdiplom : Heimatverein Erkelenz bietet Führung und Radtour an

Erkelenz Im Jubiläumsjahr können Bürger des Kreises Heinsberg ein Heimatdiplom absolvieren. Beteiligt ist daran auch der Heimatverein der Erkelenzer Lande mit zwei Aktionen.

Zu seinem 50-jährigen Bestehen fordert der Kreis Heinsberg in diesem Frühjahr alle Bürger heraus, das „Heimatdiplom" zu erwerben . Dazu müssen die Teilnehmer bis zum 16. August mindestens fünf verschiedene Aktionen und Sehenswürdigkeiten in den zehn Kommunen des Kreises besucht haben und dazu Stempel sammeln. Dabei sind viele bekannte Orte, von denen man sicher schon gehört, aber sie eventuell noch nie in Ruhe und aus der Nähe betrachtet hat.

In Erkelenz beteiligt sich auch der Heimatverein mit zwei Aktivitäten an der Aktion: Mit einer Stadtführung und einer Radtour zum Thema „Erkelenz auf einen Blick.

Die Stadtführung, die von April bis Oktober immer am ersten Samstag des Monats durchgeführt wird, beginnt an diesem Samstag um 11 Uhr am Alten Rathaus, dauert anderthalb bis zwei Stunden und ist kostenlos. Die Radtour findet im April, Juni und August am jeweils zweiten Sonntag des Monats statt. Bei dieser zwölf Kilometer langen Rundreise will der Heimatverein einen kurzen, kompakten Blick auf die Geschichte und Entwicklung der Stadt sowie die Beiträge des Heimatvereins zur Erforschung und Darstellung der Geschichte geben. Während der Radtour erhalten die Beteiligten einen großzügigen Eindruck über die Landschaft und Details, „die bei ,Spritztouren‘ mit einem Pkw sicher nicht ins Auge springen würden“, ist sich der Verein sicher. Start der ersten Radtour ist am 10. April um 14 Uhr das Alte Rathaus, auch hier ist die Teilnahme kostenlos. Der Heimatverein bittet um Voranmeldung unter geschaeftsstelle@heimatverein-erkelenz.de.