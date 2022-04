Kreis Heinsberg : Beheizbare Hütten für das Tierheim

Die Mitarbeiter des Tierheims des Kreises Heinsberg dürfen sich über neue beheizbare Hundehütten freuen. Foto: Renate Resch

Kreis Heinsberg Das Hochwasser im vergangenen Jahr hat das Tierheim des Kreises Heinsberg nur knapp überstanden. Jetzt werden neue Hütten auf sicheren Fundamenten gebaut, die sogar beheizt werden können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniela Giess

Sie statteten dem Tierheim für den Kreis Heinsberg einen Besuch ab – und machten Mitarbeiter, Hunde und Katzen mit einer spontanen Zusage glücklich: Thomas Schröder, der Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, und Schatzmeister Jürgen Plinz überraschten Bianka Mai, die Vorsitzende des örtlichen Tierschutzvereins, mit dem Angebot, zwei der insgesamt neun geplanten beheizbaren Hundehütten zu finanzieren. Kostenpunkt: 10.000 Euro pro Stück. Mittel für sieben Hütten, also 70.000 Euro, seien bereits gesichert, berichtete Bianka Mai der Delegation, der auch Vertreter des Landestierschutzverbandes angehörten.

Jetzt ist auch die Finanzierung der fehlenden 20 000 Euro aus zweckgebundenen Spenden gesichert. Mit modernen Infrarotheizungen soll in den neuen Hütten dafür gesorgt werden, dass die Bewohner auf vier Pfoten nicht frieren. Die so genannten Wohncontainer werden auf hochwasserfesten Fundamenten gebaut. Denn bei der schlimmen Flutkatastrophe im vergangenen Sommer ist das Tierheim an der Stapper Straße nur knapp verschont geblieben.

Ein nahe gelegener Erdwall hat Bello, Mieze & Co. vor der drohenden Überflutung gerettet. „Wenn Starkregen kommt, stehen wir hier im Wasser“, erklärte Bianka Mai. Um das bestehende Hundehaus zu entlasten, sollen die Containerhütten entstehen. Fernziel ist laut Mai aber der Neubau eines Hundegebäudes inklusive Obergeschoss für Kleintiere, Exotenzimmer sowie Lagerkapazitäten. Ein Tierheim solle nicht nur Verwahrstation sein, machte Tierschutzbund-Präsident Schröder deutlich.

Der 57-Jährige, gelernter Kommunikationswirt, langjähriger Büroleiter im Deutschen Bundestag und seit Oktober 2011 als Präsident des Dachverbandes für mehr als 750 Tierschutzvereine mit mehr als 500 vereinseigenen Tierheimen im Dauereinsatz, zeigte sich beeindruckt von der Arbeit, die in Kirchhoven geleistet wird.

Insgesamt 17 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Auszubildende sowie Bundesfreiwilligendienstler, kümmern sich um die Tierheim-Bewohner. Bei seiner Stippvisite im Rahmen einer Tierheim-Tour durch NRW traf Schröder auf Landrat Stephan Pusch, der selbst als Hobby-Schreiner das Tierheim unterstützt und beim Bau einer Hunde-Unterkunft mitgeholfen hat. „Ich habe hier schon Blut gelassen“, erzählte Pusch schmunzelnd und berichtete von seiner Verletzung beim folgenschweren Einsatz an der Bandsäge, als er sich in den Finger schnitt. „Was ich tun kann, tue ich“, so der Chef der Heinsberger Kreisverwaltung, dem das Wohl der untergebrachten Tiere ganz besonders am Herzen liegt.