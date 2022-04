Kommune erzielt weniger Einnahmen : Gewerbesteuer in Erkelenz weiter gesunken

Die Gewerbesteuer ist eine wichtige, aber längst nicht mehr die bedeutendste Einnahmequelle im Erkelenzer Land (Symbolfoto). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Erkelenz Hückelhoven, Wegberg und Wassenberg konnten ihr Aufkommen hingegen steigern. Warum das so ist und welche Einnahmequelle die wichtigste für die Städte im Erkelenzer Land ist.

Die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Erkelenz sind von 2020 auf 2021 um fast zwei Millionen Euro beziehungsweise 9,8 Prozent gesunken. Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Zusammenfassung des statistischen Landesamtes hervor. Demnach erzielte die Stadt Erkelenz 2020 noch gut 19,6 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen. 2021 waren es nur noch 17,6 Millionen Euro.

Sind in allen Städten die Gewerbesteuereinnahmen gesunken? Nein, die Erka-Stadt nimmt eine Sonderstellung im Erkelenzer Land ein, denn Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg konnten ihre Gewerbesteuereinnahmen im gleichen Zeitraum steigern. Allen voran die Stadt Wegberg, deren Aufkommen von 6,8 auf 10,2 Millionen Euro um 49,6 Prozent gewachsen ist. In Hückelhoven wuchs das Aufkommen um 25,4 Prozent auf 15,6 Millionen Euro. Auch Wassenberg freut sich über 23,1 Prozent mehr Gewerbesteuereinnahmen: Sie wuchsen von 3,8 auf 4,6 Millionen Euro.

Verliert Erkelenz damit an Wirtschaftskraft? Nein, denn geht es nach Wirtschaftskraft, so steht die Stadt Erkelenz im Vergleich immer noch am besten da: Bezogen auf die Zahl der Einwohner erzielte Erkelenz mit durchschnittlich 406 Euro pro Kopf immer noch die höchsten Gewerbesteuereinnahmen, während Hückelhoven mit 384, Wassenberg mit 246 und Wegberg mit 361 Euro deutlich darunter liegen.

Woran liegt es, dass das Aufkommen in Erkelenz sinkt? Dass in Erkelenz die Gewerbesteuereinnahmen sinken, zeichnete sich bereits nach dem ersten Halbjahr 2021 ab. „Zurückzuführen ist dies insbesondere darauf, dass viele Unternehmen ihre Gewerbesteuervorauszahlungen für 2020 coronabedingt beim Finanzamt heruntersetzen ließen. Die Folge davon ist, dass sich die zu zahlende Gewerbesteuer verringert“, erläuterte im September vergangenen Jahres der Kämmerer der Stadt Erkelenz, Norbert Schmitz, im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch heute wie damals betont Schmitz, dass es zu besonderer Sorge jedoch keinen Anlass gebe: „Eine sehr gut gefüllte Ausgleichsrücklage sowie eine gute Liquidität lassen uns zwar achtsam, aber relativ entspannt mit der derzeitigen finanziellen Situation umgehen.“ Das liege auch an der ausgewogenen mittelständischen Unternehmensstruktur im Erkelenz: Zirka 70 Betriebe zahlen hier jährlich gut die Hälfte der Gewerbesteuer.

Wo liegen die Gewerbesteuerhebesätze im Vergleich? In Erkelenz liegt er aktuell bei 420, in Hückelhoven bei 417, in Wegberg bei 433 und in Wassenberg bei 395. Die Stadt Wassenberg wirbt damit, mit ihren Hebesätzen zu den zehn günstigsten Kommunen in NRW zu gehören.

Welche Bedeutung hat das Gewerbesteueraufkommen für die Kommunen? Sie ist längst nicht mehr die wichtigste Einnahmequelle. In allen Städten des Erkelenzer Landes ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer der größte Einzelposten auf der „Haben“-Seite des städtischen Etats, erst dann folgt die Gewerbesteuer. Im wirtschaftlich ohnehin schwächeren Wassenberg resultiert die derzeit wichtigste Einnahmequelle hingegen aus einem Akt der Umverteilung: Es sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Erst dann kommen der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Gewerbesteuer.

(arue)