Bruderschaft in Erkelenz : Neues Schützenkönigspaar gekrönt

Erkelenz Christian Helpenstein und seine Frau Veronika wollen im Sommer endlich wieder Schützenfest feiern. Für Helpenstein schließt sich nach 25 Jahren damit ein Kreis.

Nach der Messe in St. Lambertus trafen sich die Schützen im Pfarrzentrum zur Mitgliederversammlung, die erstmals nach Eintragung der neuen Satzung einberufen wurde. Diese ist nun in einer zeitgemäßen, liberaleren Fassung erstellt worden, ohne dabei die Hauptmerkmale „für Glaube, Sitte, Heimat“ aus den Augen zu verlieren. Darüber hinaus fördert die neue Satzung auch die Mitbestimmung der Jugend, die nun mehr zu sagen hat: Jungschützen sind von jetzt an bereits ab 14 Jahren in der Versammlung stimmberechtigt.