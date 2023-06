Musiker aus Erkelenz West Big Band feiert Geburtstag auf großer Bühne

Erkelenz · Mittlerweile 20 Musiker spielen in der Band, die zuletzt in der Stadthalle mit dem Erka-Rat-Pack beeindruckte. Am Sonntag auf dem Lambertusmarkt steht die West Big Band am Abend auf der Bühne.

07.06.2023, 05:10 Uhr

Konzert der West Big Band beim Lambertusmarkt 2022. Foto: Band

Seit zehn Jahren besteht die Erkelenzer West Big Band, die als semiprofessionelle Bigband mit klassischer Besetzung vor allem im Kreis Heinsberg zu sehen ist. Zur Feier sind dabei alle eingeladen: Am Sonntagabend ab 20 Uhr spielen die Musiker auf dem Lambertusmarkt. Mittlerweile 20 Musikenthusiasten haben sich zu einem Ensemble zusammengefunden, dass in der Region einzigartig ist. Moderne Bigband-Musik, alte Jazz-Klassiker und fulminante Soli gehören zum Markenzeichen der Band. Mark Odenius als musikalischer Leiter der Band, hatte vor zehn Jahren die Idee, eine Jazz-Bigband zu gründen. Geprobt wird seitdem in Erkelenz. Die beteiligten Musiker kommen überwiegend aus der Region Heinsberg, Aachen und Mönchengladbach – bekannt ist vor allem Keyboarder Ansgar Lurweg, der Technische Beigeordnete der Stadt Erkelenz. Zahlreiche Auftritte in den letzten Jahren, unter anderem bei der Erkelenzer Musiknacht, auf dem Lambertusmarkt, in Mönchengladbach im Kulturzentrum BIS und Gemeinschaftsprojekte mit Sängern und anderen Ensembles wie dem Erkelenzer Gospelchor Rejoising haben die Band in den vergangen Jahren bekannt gemacht. Höhepunkt war dabei sicherlich der fulminante und ausverkaufte Auftritt Anfang dieses Jahres in der Erkelenzer Stadthalle zusammen mit dem Erka-Rat-Pack, das aus Markus Forg, Thorsten Odenthal und Reiner Jennißen bestand. Die drei Erkelenzer Sänger präsentierten gemeinsam mit der West Big Band Stücke von Frank Sinatra, Roger Cicero, Luis Armstrong und Michael Bubblé. Für die Party zum zehnten Band-Geburtstag auf dem Lambertusmarkt hat sich die Band musikalische Freunde eingeladen. Neben vielen Zuschauern wirken Markus Forg, Thorsten Odenthal und Claudia Breuer mit. Claudia Breuer ist als Sängerin der Big Band des Heeresmusikkorps 300 in Koblenz, durch Musical-Abende mit Peach&Chilli sowie durch den Gospelchor Crescendo aus Düren bekannt. Das Aufwärmen gibt es bereits am Donnerstag ab 13.30 Uhr. Dort spielt die West Big Band traditionell zur Eröffnung auf dem Marktplatz.

(RP)