Maibaum aufgestellt Dorfgemeinschaft Holzweiler feiert 50-Jähriges

Los ging es in Holzweiler bei bestem Wetter mit einem Familiennachmittag und einer kleinen Jubiläumsfeier. Nach einem gemeinsamen Umzug durchs Dorf wurde am Abend dann der Maibaum aufgerichtet. Gestaltet wurde die Feier durch die Tanzgruppe der Dorfgemeinschaft und das Trommler- und Pfeifercorps – in gemütlicher Runde wurde bis in die späten Abendstunden in den Wonnemonat hineingefeiertm Musik kam von DJ Phil-Good. „Das Maibrauchtum ist ein wichtiges Ereignis im Jahreszyklus in Holzweiler“, erklärt Dirk Heupts, Geschäftsführer der Dorfgemeinschaft.