In Erkelenz Ex-Borussia-Stars kicken mit Grundschülern

Kindern Freude an Sport und Bewegung vermitteln: Insgesamt 90 Mädchen und Jungen aus der Astrid-Lindgren-Grundschule erlebten jetzt eine etwas andere Sportstunde – sie hatten bei der AOK-Schultour einen Besuch der ehemaligen Borussia-Profis Michael Klinkert und Marcel Witeczek gewonnen. In drei Gruppen trainierten die kleinen Nachwuchskicker auf dem Rasenplatz mit den ehemaligen Mönchengladbacher Bundesligaspielern. Bora Aldemir war ganz in seinem Element. Der Drittklässler (neun Jahre) spielt beim SC 09 Erkelenz in der F-Jugend. Wer die beiden bekannten Trainer waren, die seit vielen Jahren in den Diensten der AOK stehen, hatte Bora vorher durch das Internet erfahren.