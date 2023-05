Theaterstück in Schwanenberg Wenn der Pfarrer zum Regisseur wird

Der 14-jährige Max Steinhagen spielt K., der schnell zum Anführer der Gruppe wird, die nicht mehr einfach nur in den Himmel schaut, sondern ein so genanntes „Wolkenbeobachtungszentrum“ betreibt. Noch haben die Schwanenberger Jugendlichen ihre Textblätter in der Hand. Aber: Bis zur Premiere am 2. Juni, 19.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle sitzt der Text. Das Stück gefällt ihnen gut; sie sind im Ort von Tür zu Tür gegangen, um Eintrittskarten (sieben Euro für Erwachsene, fünf Euro für Kinder und Jugendliche) zu verkaufen. Dennoch befürchtet Banerjee, dass es schwer wird. Corona hat vieles verändert. Deshalb soll die Inszenierung nicht abendfüllend sein, sondern es zeitlich erlauben, eventuell anschließend noch eine andere Veranstaltung zu besuchen. Das Bühnenbild gestalten die Eltern der Vorjahres-Konfirmanden.