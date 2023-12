Erkelenzer Weihnachtsmärchen „Hänsel und Gretel“ mit viel Liebe zum Detail aufgeführt

Die große Resonanz auf die mittlerweile siebte Inszenierung der Erkelenzer Märchengruppe begeisterte die zwölf Darsteller. „Das spornt uns weiter an. Wie die Kinder im Publikum mitmachen, ist einfach toll“, so Roebers. Zwei Aufführungstermine waren öffentlich, vier den Schulen und Kindergärten vorbehalten. Mit den Einnahmen wird die Interessengemeinschaft (IG) Hilfe für krebskranke Kinder in Ophoven unterstützt.