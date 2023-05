Welttag des Buches in Erkelenz Die Motivation für das Lesen wecken

Auch in Hückelhoven beteiligten sich 13 Schulklassen mit insgesamt 425 Kindern an der Buchaktion. In diesem Jahr gab es übrigens den Comicroman „Volle Fahrt ins Abenteuer“ von Katharina Reschke und Timo Grubing. Ziel der Aktion, die es schon seit 1997 gibt, ist es, die Lesekompetenz zu stärken. Darüber hinaus soll Kindern, die noch nicht gut Deutsch sprechen oder nicht gerne lesen, Lesespaß vermittelt sowie ein Beitrag zur Inklusion geleistet werden. Zu diesem Zweck wird der Romantext durch den Comic des Illustrators Grubing ergänzt, der sich gut für den Einsatz in Integrations-, Förder- und Willkommensklassen eignet.