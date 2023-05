Letzter Erkelenzer Klassenabitur-Jahrgang Ein ganz besonderes Klassentreffen

Von den 1965 Eingeschulten waren 1973 noch 14 Jungen übrig. 25 wiederholten noch ein- oder zweimal eine Jahrgangsstufe. Im Lauf der Jahre kamen dann noch sechs Wiederholer hinzu, so dass die Klasse 1973 mit 20 Schülern in die Abiturprüfungen gingen. Junker berichtet: „Unsere damaligen Lehrer befanden sich in einer Zwickmühle, denn eins war klar: Wir waren der letzte Jahrgang, der das Abitur im Klassenverband machen würde: wer durchfiel, hätte die Oberprima im völlig neu gestalteten Kurssystem machen müssen, das hätten etliche wohl wegen der Umstellung von Klassenverband auf Grund- und Leistungskurse nicht geschafft.“ So habe es denn auch – vor allem bei den mündlichen Prüfungen – die eine oder andere HIlfestellung durch sehr nachsichtige Lehrer gegeben. Es kam, wie es kommen sollte: alle 20 bestanden das Abitur.