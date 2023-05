Ehrenamt in Erkelenz Spenden für die Tafel

Bis zu 300 Menschen am Tag können an den Ausgabetagen der Erkelenzer Tafel Essen bekommen. Um diese enorme Anfrage Woche für Woche bewältigen zu können, sind die Ehrenamtler der Tafel auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Zum Beispiel auf die der Europaschule. Die Schülerinnen und Schüler haben mit mehreren Aktionen Sach- und Geldspenden für die Tafel gesammelt, etwa beim Weihnachtsbasar und in einer Projektwoche. Sie stellten unter anderem elf Kartons mit Konserven und Trockenwaren zur Verfügung und sammelten ein Jahr in der Schule Pfandflaschen und -Dosen. Dies brachte 800 Euro ein.