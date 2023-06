Theater in Schwanenberg Was passiert, wenn niemand widerspricht?

K. übernimmt das Kommando mit dem Motiv der männlichen Dominanz, schreckt dabei nicht einmal davor zurück, von seiner Schusswaffe Gebrauch zu machen, als sich jemand seinen Anweisungen widersetzt. „Der wollte machen, was er will“, begründet er die spontane Erschießung. Menschliche Bedürfnisse wie der Toilettengang, Hunger und Durst stellen sich irgendwann ein. Ohne die Erlaubnis des Anführers ist plötzlich nichts mehr erlaubt. Um den Hunger zu stillen, wird Pizza besorgt - so genannte „Grundpizza“ ohne Belag, die nicht gut schmeckt, aber satt macht. „Kooperieren oder getötet werden“: Anführer K. nimmt diktatorische Züge an. Selbst Bewegungen werden kontrolliert.