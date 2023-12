Theater an der Kö Heiraten mit Hindernissen

Düsseldorf · In der Komödie „Das Brautkleid“ wird ein Traum in Weiß zum Streitobjekt zwischen zwei Paaren. Die Premiere im Theater an der Kö kam beim Publikum sehr gut an

09.12.2023 , 19:00 Uhr

Judith Richter und Maximilian Laprell in der Komödie „Das Brautkleid“. Foto: Alvise Predieri

Von Regina Goldlücke