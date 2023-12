St. Jakobus in Jüchen „Loss mehr Weihnachtsleeder singen“

„Loss mehr Weihnachtsleeder singen“ heißt es am Heiligabend vor der Christmette in der Pfarrkirche St. Jakobus. „Früher war es üblich, den Gläubigen durch eine Art Vorprogramm mit Texten und Musik die Wartezeit bis zum Beginn der Christmette um 22 Uhr zu verkürzen“, erklärt Pfarrer Ulrich Clancett. Doch das sei teils „schwere Kost“ gewesen – nicht immer nach dem Geschmack der Menschen. Zudem hörte Kirchenmusiker Wilhelm Junker von manchem Kirchenbesucher: „Schade, dass wir nur wenige Weihnachtslieder singen.“ Clancett und Junker, der für die musikalische Gestaltung der katholischen Gottesdienste in der Stadt zuständig ist, reagierten – sie probierten 2022 ein neues Konzept aus, das auch an diesem Heiligabend umgesetzt wird. Für den 24. Dezember ab 21.30 Uhr sind die Menschen in der Kirche zum Mitsingen eingeladen. Wer nicht textsicher ist: „Wir haben ein Liedheft mit zahlreichen Weihnachtsliedern zusammengestellt – sozusagen als kleines Weihnachtspräsent“, kündigt Clancett an. Sogar ein kölsches Weihnachtslied sei darin zu finden. Dabei handelt es sich um „Gloria in excelsis Deo“ mit einem Text auf Kölsch. „Engel jitt et immer widder, nit nur en dr Weihnachtszigg...“ heißt es. Gesungen werden auch Lieder, „die nicht unbedingt ihren Platz im Gottesdienst haben würden,“ sagt Junker. „Wir möchten mit diesem Format ein Stück positives Weihnachtsgefühl vermitteln und ein bisschen wohliges Heimatgefühl.“