Pater Paul Mathew Engagement des Bezirkspräses in Erkelenz gewürdigt

Seit 2011 in der GdG Erkelenz tätig, begleitet er seit Mai 2013 die Schützen im Bezirksverband Erkelenz und übernahm nach und nach das Präsidesamt in allen 15 Mitgliedsbruderschaften im Erkelenzer Bezirksverband. Die gesamte Schützenfamilie weiß dies zu schätzen. Diözesanpräses Monsignore Norbert Glasmacher machte nochmal deutlich, wie wichtig es in der heutigen Zeit sei, einen verlässlichen Präses zur Stelle zu haben.