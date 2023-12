Theater im Berufskolleg Zauberhafte Freundschaften als Herzensangelegenheit

Die Abschlussklasse der Kinderpflege des Berufskollegs Neandertal führt auch in diesem Jahr ihr traditionelles Theaterstück auf. In diesem Jahr haben sich die Teilnehmenden dem weiten Feld des Miteinanders gewidmet. Diesmal geht es um „Zauberhafte Freundschaften“ – und dem vielschichtigen Geflecht, das sich daraus ergibt. Vorurteile von Feen, Kompromisse zwischen Piraten und Prinzessinnen, die faire Bezahlung von Zaubergehilfen, verschiedenen Farbvorlieben im Zauberwald werden in Szene gesetzt und wie man alle Hindernisse überwindet und mit Freunden alles schöner und einfacher ist. Die Schüler haben die Szenen selber geschrieben, in einer Projektwoche geprobt und spielen Freitag, 15. Dezember, 19 Uhr die Premiere für Freunde und Familie. Samstag, 16. Dezember, 10 Uhr, werden die Kita-Kinder ihrer letzten Praktikumsstellen gewiss vor Staunen große Augen machen, wenn sogar die Kasperle-Figuren, die durch das Programm führen, wieder zueinander finden. Eine weitere Vorstellung findet dann um 12.30 Uhr statt. Mehr Infos via bkneandertal.de im Netz.