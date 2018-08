Pro Arte Erkelenz: Kinder gestalten Sommerzauber

Erkelenz „Kunst für Groß und Klein“ lautet das Motto der aktuellen Ausstellung der Galerie Pro Arte. Kita-Kinder und drei erwachsene Künstler widmen sich dem Thema „Sommerzauber“.

Ist Kunst Erwachsenen vorbehalten? Diese Frage stellte sich der Vorstand des Fördervereins Pro Arte, und er verneinte sie eindeutig. „Es ist auch eine Aufgabe eines Fördervereins, Kinder und Jugendliche an die Kunst heranzuführen“, sagte der Vorsitzende Willy Arlt, als er in der Galerie des Vereins am Franziskanerplatz in Erkelenz die Gäste zur Eröffnung der Ausstellung „Sommerzauber – Kunst für Klein und Groß“ begrüßte. Die Besonderheit dieser Ausstellung: Zum Thema stellten nicht nur drei erwachsene Künstler ihre Ideen vor, sondern auch Kinder aus der Kindertagesstätte St. Lambertus.