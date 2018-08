Klimacamp in Erkelenz startet mit Podiumsdiskussion zur Zukunft des Rheinlands

Erkelenz Zum Klimacamp-Auftakt wurde über die Zeit nach der Braunkohle mit Bürgern, Gewerkschaft und Umweltschützern diskutiert.

Fiktionen oder Visionen wollte man nach den Eingangserläuterungen der Moderatoren Tina Keller und Christoph Laumann vom „Klimacamp im Rheinland“ („wir setzen der Kohlekommission den Strukturwandel von unten entgegen“) vom Podium und später vom gut 100 Köpfe starken Auditorium hören, wie nämlich das Rheinische Revier in fünf Jahren aussehen solle. Christiane Heinzl, Umsiedlungsbetroffene aus Keyenberg, wollte die fünf Rest-Dörfer noch stehen sehen, nachhaltige Energie nutzen und eine intensive Landwirtschaft auf Löss betreiben können. Ortskollege Ingo Bajerke wollte seinen Kirchturm und keinen Bagger in Keyenberg sehen.