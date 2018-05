Erkelenz: Pro Arte: "Zufall und Absicht"

Erkelenz Zur Auseinandersetzung mit den informellen Gemälden von Martin Panhaus lädt die Galerie am Erkelenzer Franziskanerplatz ein.

Einen Ausspruch von Edgar Degas stellte Professor Dieter Crumbiegel in den Mittelpunkt seiner Rede, mit der er die Ausstellung "Zufall und Absicht" mit Werken von Martin Panhaus in der Pro Arte-Galerie am Franziskanerplatz in Erkelenz eröffnete. "Malen ist nicht schwierig, solange man nichts davon versteht. Wenn man diese Kunst aber begriffen hat, dann wird man gefordert", zitierte Crumbiegel den französischen Künstler. Panhaus sei in seiner Entwicklung an einem Punkt angekommen, an dem er gefordert werde. Erst jetzt zeige sich dessen tatsächliche künstlerische Qualität. Der 34-jähriger Künstler aus Niederkrüchten, der auch als Kunstpädagoge an der Nysterbachschule in Lövenich tätig ist, hat sich der informellen Malerei verschrieben. "Es ist schwierig, darin noch eine eigene, spezielle Note zu finden", erläuterte Crumbiegel, der Panhaus auf einem guten Weg sieht.