20.000 Besucher feiern friedliches Electrisize-Festival an Haus Hohenbusch

Electrisize-Festival in Erkelenz : Festival-Besucher unter Hochspannung

Foto: Ruth Klapproth 20 Bilder Das Electrisize Festival 2018 in Erkelenz

Erkelenz Rund 20.000 Besucher feiern beim neunten Electrisize-Festival an Haus Hohenbusch eine ausgelassene und friedliche Party zu lauten Beats, wummernden Bässen und tollen Lichteffekten. Die Neuerungen kommen bei den Massen gut an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hendrike Spaar

Meterhoch schießen die Feuerfontänen in den dunklen Nachthimmel, blau-weiße Flashlights und grüne Laser zucken über die Tänzer vor der Bühne, die sich ekstatisch zu den wummernden Bässen, die den ganzen Körper vibrieren lassen, im Takt bewegen. Brennan Heart weiß, was seine Fans wollen: Der Star-DJ der Szene, der auf einer Flagge und mit passendem Liedtext erklärt „I’am Hardstyle“, heizt der Masse so richtig ein, sorgt immer wieder für kollektive Tanzexplosionen, versetzt die Festivalteilnehmer in einen kollektiven Freudentaumel.

„Life starts at 150 bpm“ (Leben beginnt bei 150 Beats pro Minute) – wenn diese Behauptung, die auf einem Schild von zwei Mädels in der ersten Reihe vor der Hardsize-Bühne in die Luft gehalten wird, stimmt, dann stand die Wiege des Lebens am Wochenende an Haus Hohenbusch. Zum neunten Mal fand dort das Electrisize-Festival statt, das rund 20.000 Besucher nach Haus Hohenbusch lockte. 20.000 Besucher, die eins vereint: die Liebe zur elektronischen Musik, mit Lichteffekten, Lasershow und Bässen, die einem die Trommelfelle dröhnen lassen und kleine Vibrationswellen durch den ganzen Körper jagen.

RP Online Fotostrecke vom Festival Noch mehr Impressionen vom Electrisize-Festival 2018, fotografiert von Ruth Klapproth und Hendrike Spaar, sind im Internet zu finden unter: www.rp-online.de/erkelenz

Und mehr als 100 DJs sorgten dafür, dass die Festivalbesucher voll auf ihre Kosten kamen: Auf insgesamt sechs Bühnen wurde aufgelegt, eine bunte Mischung an Stilrichtungen angeboten, so dass sich jeder nach seinen Vorlieben etwas aussuchen konnte. Ganz neu im Konzept der Macher des Festivals: die Blackout Stage, auf der verschiedene Musikrichtung wie Trap&Bass, Dubsteb aber auch HipHop und RnB nicht zu kurz kamen und das Spektrum des Festivals erweiterten. „Ich finde die Musik super cool“, erklärt der 23-jährige Maksut aus Gerderath, der sich ein Plätzchen vor der Blackout Stage gesichert hat und genüsslich zu den Rhythmen von Vogue schwoft, „ich höre auch zu Hause gerne HipHop und finde es eine tolle Abwechslung, dass es jetzt auch hier eine Bühne dafür gibt.“ Ganz anders sieht das sein Freund Paul, der ebenfalls ein großer HipHop-Fan ist, aber definitiv findet, dass diese Musik bei Electrisize nichts zu suchen hat. „Ich höre privat auch HipHop“, erklärt der Erkelenzer, „aber das Festival heißt ja nicht umsonst Electrisize, da geht es eben um elektronische Musik.“ Und das wissen offensichtlich auch David Ghetto und Y Gilfi: Bevor das Rapp-Trio als Highlight seiner Show noch seinen Hit „Brudi“ zum besten gibt, überrascht es mit einer deutschen Version des Techno-Hits „Kind van de Duivel“, der auch auf der großen Mainstage und der Hardsize-Bühne zur Begeisterung der Massen mehrfach aufgelegt wurde.

Von spektakulären Bühnen ist das Electrisize-Festival an Haus Hohenbusch geprägt. Mit den DJs feierten am Wochenende rund 20.000 Besucher. Foto: Ruth Klapproth



Festival in Erkelenz : Electrisize elektrisiert die Massen

zurück

weiter

Mitorganisator Dominik Mercks von der Kulturgarten GmbH zieht ein positives Fazit zum Experiment mit der neuen Bühne und unter die beiden Festivaltage, die im Großen und Ganzen friedlich abgelaufen sind: „Wir sind zwar alle dezent übermüdet, aber das Fazit fällt total positiv aus. Die beiden Tage waren stimmungsvoll, auf, vor und hinter den Bühnen ist alles reibungslos gelaufen, so dass alle sehr entspannte Tage verbracht haben.“ Das sei auch vonseiten der Polizei und der Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes zu hören gewesen, die sich hauptsächlich um Insektenstiche und die Folgen von zu viel Alkoholkonsum kümmern mussten. „In Anbetracht so vieler Menschen, hielt sich aber auch das in Grenzen“, resümiert Mercks, „die meisten waren da, um friedlich und ausgelassen zu feiern.“

Und ausgelassen ging es auf und vor allen sechs Bühnen zu: Ob bei Tapuya, wo „Pappenheimer“ passend zum reduzierten technischen Equipment der Bühne doch eher Musik in Handarbeit der alten Schule auflegte, und bei DJ Larry alias Lara Lütteke aus Erkelenz, die als Icebreaker des Festivals auflegte, oder auf der kleinen Bühne Omega – überall wurde ausgelassen gefeiert und getanzt. Ein Highlight neben den ganzen Acts war die Ceremony, die am späten Freitag und Samstag für Begeisterungsstürme und Sonderapplaus sorgte: Bei einem Feuerwerk, bei dem Goldregen knisternd vom Himmel rieselte, einer ausgefeilten Lasershow und gängigen, tanzbaren und mitsingverdächtigen Songs sowie einer kleinen Videoinstallation zückten viele der Festival-Teilnehmer ihre Handys, um sich ein bleibendes Souvenir zweier lauter Tage in Form eines Videos zu sichern.