Stoppelfeldfete Erkelenz 2018 mit zwei Zelten, Sandstrand und Bars

Erkelenz Die Erkelenzer Landjugend lädt auf ein Feld neben Haus Hohenbusch zur 37. Stoppelfeldfete.

Auf 4500 Quadratmetern abgeerntetem Kornfeld errichtet die Landjugend Erkelenz zum 37. Mal einen großen Open-air-Bereich, zwei Festzelte, einen Sandstrand, Bars und alles, was der Mensch sonst noch für eine gute Party braucht – am 18. August wird wieder Stoppelfeldfete gefeiert.

Um die Veranstaltung nach so vielen Jahren immer wieder attraktiv für die Gäste zu gestalten, gibt es fast jedes Jahr ein paar Neuerungen. „Dieses Jahr wird es, nach der guten Resonanz im vergangenen Jahr, ein größeres zweites Festzelt geben und das Angebot am ebenfalls schon traditionellen Grill wurde nach vielen Jahren etwas ,modernisiert’“, kündigt die Landjugend an. „Außerdem wird es ein mobiles Fotostudio für unvergessliche Erinnerungsfotos geben, und wer möchte, kann sich ein paar zünftigen Herausforderungen wie dem Bierkrugschieben stellen.“