Auswahlkommission sah interessante Entwürfe für Areal des Alten Amtsgerichts Erkelenz

Erkelenz Mehrere Investoren haben Entwürfe für das Areal des Alten Amtsgerichts in Erkelenz eingereicht. Eine Auswahlkommission hat sich damit beschäftigt. Danach kann nun ein Bieterverfahren starten.

Eine Reihe von Investoren kann sich vorstellen, das Areal des ehemaligen Amtsgerichts in Erkelenz zu entwickeln. Das bestätigen Bürgermeister Peter Jansen und Beigeordneter Ansgar Lurweg, nachdem sich eine Auswahlkommission mit den eingereichten Entwürfen befasst hat. Bis zum Jahreswechsel rechnen sie mit einer Entscheidung über den Zuschlag für die 8000 Quadratmeter große Fläche am Erkelenzer Bahnhof.

Seit Januar konnten Investoren ihr Interesse für das Areal rund um das alte Amtsgericht bekunden, zu dem auch das städtische Grundstück gehört, auf dem das Gebäude des einstigen Gesundheitsamts steht. Die Stadt und das Land Nordrhein-Westfalen wollen dort gemeinsam Platz für Einzelhandel und neues Wohnen schaffen, wozu vor zwei Jahren bereits Vorstudien angefertigt worden waren. Nach den Interessenbekundungen zum Jahresbeginn hatte sich die Stadt Erkelenz in der zweiten Phase nun konkrete Entwürfe interessierter Investoren vorlegen lassen. „Wir haben ganz unterschiedliche, kreative Ideen gesehen, die sich im Wesentlichen an der Vorstudie orientiert haben“, berichtet Bürgermeister Jansen aus der Jury-Sitzung, über die der Technische Beigeordnete Ansgar Lurweg sagt: „Die Auswahlkommission hatte einen interessanten Tag, weil ihr interessante Vorschläge vorlagen, die von unterschiedlichen Herangehensweisen an das Grundstück geprägt sind.“ Nicht jeder davon habe jedoch den bisherigen Erkelenzer Vorstellungen entsprochen.