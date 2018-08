Ellen Dittmann ist Vorsitzende der Erkelenzer Frauen Aktion

ERKELENZ Mit einem neuen Vorstand geht die Erkelenzer Frauen Aktion in das 16. Jahr ihres Bestehens. Der Freitagsmorgentreff hat einen festen Platz im Kalender. Daneben gibt es Kurse und Vorträge, 2019 auch wieder den Tanz-Flashmob.

In der Mitgliederversammlung wählten die Frauen Ellen Dittmann zur 1. Vorsitzenden, Anneliese Lörpen ist 2. Vorsitzende, Gitte Rosenthal 1. und Christa Szaggars 2. Kassiererin, Schriftführerin ist Sigrid Finken. Zwar gilt die Maxime „von Frauen für Frauen“, aber es kommt vor, dass auch männliche Referenten zu ausgewählten Themen sprechen. Zum Beispiel Ratschläge „Wie schütze ich mich im Alter“ durch einen Heinsberger Kripobeamten. „Wir sind nicht männerfeindlich. So möchte ich nicht rüberkommen“, unterstrich die neue Vorsitzende Ellen Dittmann. „Aber wenn wir uns zum Frauenfrühstück treffen, kommen Männer nicht dazu.“ „Wir wollen Efa größer machen“, ergänzte 2. Kassiererin Christa Szaggars im Gespräch mit der Redaktion. „Daher versuchen wir, abends Themen anzubieten, die auch jüngere Frauen ansprechen.“ In diese Richtung könnte das Angebot am 27. September, 19 Uhr, in der Leonhardskapelle in Erkelenz gehen: „Strategien für schwierige Zeiten“ stellt Elke Buckert, Systemische Beraterin und Entspannungspädagogin, vor. Die Treffen am letzten Donnerstag im Monat (kostenfrei) dauern von 19 bis 20.30 Uhr.