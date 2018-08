ProArte Erkelenz und Kindergarten Brückstraße gestalten Ausstellung

Erkelenz ProArte und Kita-Kinder von der Brückstraße bieten vielfältige Kunst. Sie gestalten mit anderen Künstlern eine Ausstellung.

Es ist quirlig, wenn kleine Mädchen und Jungen sich der Kunst widmen. Da bleibt kein Malerkittel, kein T-Shirt ohne Farbkleckse. Dafür aber glänzen die Augen. Der Gesichtsausdruck verrät die Spannung. Und die kleinen Hände werkeln voller Feuereifer. Als der Künstler-Nachwuchs des Kindergartens Brückstraße von dem Projekt Sommerzauber in der Galerie ProArte hörte, gab es kein Halten mehr. „Da machen wir mit“, klang es aus Kindermund, und schon wurden die ersten Ideen für Gemälde und Objekte in die Tat umgesetzt.

Zusammen mit den Arbeiten der Kinder, den pastellfarbenen Makro-Fotografien von Georg Kovac, den sommerbetonten Leinwand-Fotos von Kay Huett und den reizvollen Collagen von Sandra Klein wird eine Ausstellung in der Galerie ProArte am Franziskanerplatz 6 in Erkelenz am Sonntag, 12. August, 14 Uhr, eröffnet. Unter dem Titel „Sommerzauber – von und für Klein und Groß“ wird die Veranstaltung sicherlich nicht nur die Eltern begeistern.